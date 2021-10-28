Испанские археологи сообщили о новых останках жертв гражданской войны

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Испанские археологи, которые проводят поиски жертв гражданской войны в городке Бельчите в автономном сообществе Арагон, уже обнаружили останки 22 погибших, но как предполагается, это число увеличится в десять раз.
Об этом сообщил РИА Новости координатор раскопок Хосе Игнасио Лоренсо.
Лоренсо и пять его коллег, основываясь на архивных документах, вскрыли два рва в Бельчите (провинция Сарагоса), в котором в 1936 году - до начала кровавого междуусобного конфликта - проживало от 3,8 до 4 тысяч человек. Экономика городка преуспевала благодаря производству сельскохозяйственной продукции, в особенности оливкового масла.
Пока работа историков-поисковиков находится в первой стадии и ограничивается внутренней территорией кладбища. Когда раскопки продолжатся за пределами кладбищенских стен, общее количество эксгумированных тел может достигнуть 200. Как сообщил Лоренцо, согласно расчетам, во время конфликта погибли 400 мирных жителей Бельчите, не принимавших участие в военных действиях на чьей-либо стороне, не все из них похоронены на городском кладбище.