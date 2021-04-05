Испанская винодельня внедрила умную систему обработки бочек — Cleanwood

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Испанская Beronia Rioja стала первой в мире винодельней, внедрившей систему Cleanwood для обработки своих бочек.
Новая технология Microwave Shock Pulse основана на применении высокочастотных волн. Они убивают все вредные микроорганизмы в бочке, не нарушая при этом органолептических компонентов древесины. В результате срок службы бочек значительно продлевается, а вино приобретает более «чистый» вкус.
С помощью Cleanwood можно за четыре минуты открыть пробку, убрать остатки вина, обновить древесину, уничтожив все микроорганизмы.