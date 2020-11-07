Испанская организация потребителей назвала лучшую пиццу из супермаркета

Организация потребителей и пользователей (OCU) выбрала лучшую пиццу, которую можно купить в испанском супермаркете. Эксперты при составлении рейтинга обращали внимание прежде всего на ингредиенты и пищевую ценность.
Первые два места заняли пиццы Casa Tarradellas (с ветчиной с сыром и четыре сыра за 2,59 — 2,66 евро), пицца от Mercadona замкнула тройку лидеров.
Также высокой оценки удостоилась пицца с ветчиной и сыром от бренда Hacendado (всего за 1,99 евро). Ещё составителям рейтинга понравилась пицца Auchan от бренда Alcampo за 1,85 евро.
Темы: Общество