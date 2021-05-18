Испания уже вернула в Марокко 2700 нелегалов

Последние новости Испании на русском языке
Испания уже вернула обратно в Марокко 2700 нелегалов, проникших в Сеуту ночью. Об этом сообщает министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласку.
Всего за одну ночь в Испанию прибыли около 6000 мигрантов из Марокко. Это абсолютный рекорд. Предыдущий был установлен в ноябре прошлого года, и тогда в Испанию проникли 2188 мигрантов в течение одних выходных. Почти треть всех нелегалов, оказавшихся за ночь в Испании — несовершеннолетние. Многие шли в Испанию целыми семьями. В Сеуте зафиксированы стычки между местным населением и мигрантами. Власти Испании мобилизовали армию для обеспечения порядка в городе. Массовый наплыв стал возможен из-за бездействия со стороны властей Марокко.