Испания получит 5,5 млн доз новой вакцины от коронавируса

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Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас сообщила о поставках 5,5 млн доз вацины от коронавируса Janssen (корпорация Johnson & Johnson).
Поставки ожидаются во втором квартале текущего года. Первая партия в 300 тысяч доз прибудет в апреле. В мае — еще 1,3 млн. А в июне — 3,9 млн.
В интервью La Sexta министр заявила, что Испании намерена вакцинировать 70% населения и идет к этой цели. С апреля, по ее словам, процесс вакцинированная резко ускорится. «Будет или нет четвёртая волна, зависит от нас самих», - отметила она.
Как ранее сообщала Noticia.ru, до сегодняшнего дня в Испании применялись только три вакцины: Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.