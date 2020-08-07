Испания и Россия — европейские страны с наибольшим числом заболевших COVID-19

Испания стала западноевропейской страной с наибольшим числом заболевших коронавирусом, обойдя по этому показателю Великобританию. Россия в Европе считается страной с максимальным числом подверженных диагнозов — 870 187 случаев. В Испании число заражённых составляет 309 855. А в Великобритании — 309 796. Статистику предоставил американский Университет Джона Хопкинса.
Что касается погибших, то Великобритания с 44 498 жертвами по-прежнему является лидером этого антирейтинга. Далее следуют Италия (35 187 умерших от коронавируса), Франция (30 308) и Испания (28 500).
Всего в мире число заболевших COVID-19 перевалило за 19 миллионов человек. Больше всего — в США (почти 5 миллионов), Бразилии (почти 3 миллиона) и Индии (почти 2 миллиона). Россия занимает четвёртое место.Темы: Общество Русская Испания В мире