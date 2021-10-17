Испания — среди лидеров по числу запросов на предоставление убежища

Германия, Франция и Испания — страны Евросоюза с наибольшим числом заявлений на предоставление убежища. Об этом в воскресенье сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении отчет Европейского управления по поддержке предоставления убежища.

Согласно документу, передает ТАСС, с января по сентябрь в Федеральное управление по миграции Германии было подано 100 278 запросов о предоставлении убежища, что на 35,2% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. При этом в одном только сентябре в ФРГ было зарегистрировано 13 849 ходатайств. Уточняется, что большинство заявлений поступили от выходцев из Сирии, Афганистана и Ирака.

На втором месте по количеству запросов за первые девять месяцев текущего года, как пишет издание, расположилась Франция (54 105), далее следуют Испания (41 799), Италия (37 492) и Австрия (22 928). Помимо традиционных маршрутов нелегальной миграции в страны Евросоюза, пролегающих через Италию, Грецию и Испанию, как подчеркивает газета, в настоящее время появился новый путь через территорию Белоруссии. Так, например, ранее федеральная полиция ФРГ сообщила, что более 4,3 тыс. нелегальных мигрантов прибыли с начала августа через Белоруссию в Германию (через территорию Польши). Причем их число может возрасти.