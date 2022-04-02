Испания — европейский лидер по доле иностранцев среди населения

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Доля иностранного населения в Испании составляет 12,9%, что является самым большим показателем для всей Европы, следует из данных ООН.
По последним статистическим данным, в Европе проживают 37 миллионов иностранцев. Это примерно 8,2% от всего населения. При этом 20,7 миллиона сосредоточено в трёх странах: Франции, Италии и Испании.
По доле иностранцев лидирует Испания, а на втором месте находится Франция (12,4%). Замыкает тройку лидеров Италия с показателем 10,5%.