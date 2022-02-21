Испания — европейский аутсайдер по уровню безработицы

Самая низкая безработица в Европе в конце 2021 года, как и годом ранее, зафиксирована в Чехии, самые высокие показатели — в Испании и Греции, а Россия за год переместилась с 18-го на 10-е место, свидетельствует исследование РИА Новости.

Аутсайдером по доле ищущих работу в Европе стала Испания (13,4 процента). Ее в рейтинге опередила Греция, которая десятилетие боролась с сильнейшим экономическим кризисом и поэтому демонстрировала очень высокую безработицу. Однако в последний год Греция смогла сделать более существенный шаг к выходу из сложившейся ситуации, и безработица тут снизилась за год сразу на 3,8 процентного пункта, что позволило уйти с последней строчки в рейтинге. Теперь у Греции безработица остается на уровне 13,2 процента.

Несмотря на сильный прогресс у Греции и у Испании, у других государств в конце списка ситуация с безработицей все же заметно лучше. На Украине безработица находится на уровне 9,6 процента, в Италии доля безработных — 9,1 процента, в Швеции — 8,3 процента, а во Франции — 7,5 процента.

Как показывает исследование, в Чехии, которая лидирует в рейтинге, безработица почти в шесть раз ниже, чем в замыкающей таблицу Испании. При этом результат первой пятерки рейтинга в 3,5 раза лучше средней безработицы в пяти странах, занимающих последние места в рейтинге. Таким образом, ситуация с занятостью в странах Европы сильно дифференцирована.

Согласно исследованию, в конце 2021 года самая низкая безработица наблюдалась в Чехии, где доля людей, ищущих работу, составляет лишь 2,2 процента. Как говорят аналитики, это можно назвать феноменально низким результатом, говорящим об очень сильной динамике экономики и настоящем дефиците работников на рынке труда.

Также достаточно низкая безработица отмечается в Польше, Германии и на Мальте. Тут она не превышает 3,5 процента в последнем квартале 2021 года. Еще в четырех странах безработица находится в диапазоне 3,6-3,8 процента. При этом медианный уровень безработицы среди 34 проанализированных стран составляет 5,2 процента (годом ранее 6,1 процента).

Источник: РИА Новости