Испанцы — одни из самых несчастливых жителей Испании?

Население Испании занимает второе место в Европе по уровню несчастья уступая только венграм. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на данные опроса «Глобальное счастье», проведённого компанией Ipsos.

О том, что они несчастны, заявили 55% испанцев, хотя сейчас они считают себя более счастливыми, чем до пандемии коронавируса.

Также, согласно опросу, 67% взрослого населения мира говорят, что они «очень» или «довольно» счастливы, что на четыре пункта больше, чем в 2020 году, когда разразилась пандемия коронавируса и уровень счастья упал до 64%.

Источник: Regnum