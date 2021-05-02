Индийский вариант коронавируса добрался до Испании

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Служба микробиологии при госпитале Álvaro Cunqueiro в Виго (Испания) подтвердила индийский вариант коронавируса у троих членов экипажа судна Prometheus Leader, пришвартованного в местном порту. Минздрав автономного сообщества Галисия сообщил, что речь идет о штамме B1.617, вариант 2.
Ведомство утверждает, что вспышка находится под контролем. Состояние моряков — стабильное. Они госпитализированы.
Судно Prometheus Leader ходит под флагом Сингапура, а экипаж имеет индийское и филиппинское происхождение. Из 22 моряков коронавирус нашли у пятерых. Из них трое оказались заражены индийским вариантом.
Как ранее сообщала noticia.ru, власти Испании ввели обязательный 10-дневный карантин для всех прибывающих из Индии, где в последние дни держится небывало высокий уровень заболеваемости коронавирусом и распространяется новый, более опасный, его штамм.