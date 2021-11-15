Грязный воздух за год убил 307 тысяч европейцев

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Загрязнение воздуха стало причиной смерти 307 000 жителей Евросоюза в 2019 году, сообщает в понедельник Европейского агентство окружающей среды. Это на 11% меньше, чем годом ранее.
В частности, 40 400 случаев преждевременной смерти могут быть связаны с воздействием диоксида азота (NO2) и еще 16 800 - тропосферного озона (O3).
Болезни сердца и инсульт являются наиболее частыми причинами смерти из-за загрязнения воздуха, за которыми следуют болезни легких.
В отчете указывается, что ЕС идет по пути снижения преждевременной смертности от загрязнения воздуха.