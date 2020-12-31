Gallup: Европа — довольно депрессивный регион, но испанцы в общем счастливы

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Ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International опубликовала ежегодный показатель оптимизма среди населения разных регионов, или так называемый «индекс счастья». Европа признана пессимистичным регионом. Приятное исключение — жители Финляндии и Испании, которые вполне счастливы на общем фоне.
Так, 46% испанцев верят, что 2021 год будет лучше, чем 2020-й. 29% считают, что станет хуже. При этом в Европе в целом оптимистов меньше — 35%. Особенно в случае с Италией (всего 13%), Польшей (15%) и Болгарией (16%). Самыми же оптимистично настроенными в этом году признаны финны — 57% верят в лучшее.
Gallup выяснила и общий уровень счастья. 65% испанцев говорят, что в целом счастливы. И лишь 7% признаются, что не могут назвать себя счастливыми. Остальные затруднились с ответом. Однако в прошлом году ещё больше испанцев — 72% — уверенно назвали себя счастливыми людьми.
На общеевропейском уровне уровень счастья упал в этом году до 50%, а 61% полагают, что в наступающем году их ждут экономические трудности.
И, наконец, самые неожиданные цифры. Самыми счастливыми в этом году оказались жители Киргизии (85%) и Эквадора (80%).
Результаты исследования базируются на опросе 38 709 человек (по две тысячи в каждой стране), который проводился с период с октября по декабрь 2020 года.