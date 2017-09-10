Эксперты порекомендовали снизить скорость движения в городах Испании до 30 км/ч

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Эксперты в области дорожной безопасности подготовили доклад, в котором порекомендовали снизить скорость движения в городах Испании до 30 км/ч. По их словам, это позволит значительно снизить уровень смертности на дорогах: при подобной скорости вероятность выживания пострадавших составляет 90%.
Как сообщают информационные агентства Испании, вышеупомянутый документ был подготовлен компанией Pons Seguridad Vial в сотрудничестве с ассоциаций "Сеть городов, которые ходят пешком". Он получил название "Города, задуманные для пешеходов". На презентации доклада присутствовал бывший генеральный директор Управления дорожного движения (DGT) Пере Наварро.
Текст документа гласит, что в населенных пунктах, где было применено подобное ограничение скорости, число серьезных ДТП сократилось на 80%. В числе примеров были названы Кордова, Понтеведра и Севилья. Что касается прочих мер, то составители предлагают увеличить число пешеходных зон и дорог с единым полотном, а также повысить уровень безопасности пешеходов на перекрестках.
По данным DGT, в прошлом году наезды стали второй по степени распространенности причиной гибели людей в ДТП. Инциденты подобного рода унесли жизни 389 человек. В целом в городах их частота выросла на 18%.
Пере Наварро, стоявший у истоков балльной системы водительских прав и член патронажного совета фонда Fundación Pons, выступил в пользу хождения пешком. "Если ты едешь на машине, то ты подвергаешь риску всех, а тебе при этом практически ничто не угрожает; пешеход же абсолютно не опасен и является максимально солидарным участником дорожного движения", - подчеркнул Наварро.