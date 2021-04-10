Два автономных сообщества Испании открыли границы

После пасхальных праздников только два региона в Испании открыли границы на въезд и выезд — Мадрид и Канарские острова. Остальные автономные сообщества остаются закрытыми по периметру. Впрочем, даже в этих двух автономиях есть отдельные закрытые муниципалитеты и острова. Кроме того, с 9 апреля изменились ограничения на пересечение границ в некоторых регионах. Рассмотрим ситуацию в каждом из них.

Ограничения в автономных сообществах Испании

Андалусия

В Андалусии сохраняется закрытие по периметру всей автономии и ряда муниципалитетов. Комендантский час действует с 23:00 до 6:00. Собираться можно максимум вшестером.

Арагон

Арагон закрыт по периметру. Муниципалитет Тарасона также закрылся. Комендантский час — с 23:00 до 6:00. Встречаться можно только по четыре человека.

Астурия

Автономия закрыта. До 16 апреля закрыт муниципалитет Сьеро. До 13-го — Лангрео. Комендантский час действует с 23:00 до 6:00. В помещениях можно встречаться вчетвером. На улице — вшестером.

Балеарские острова

Архипелаг закрыт. До 11 апреля рекомендовано не перемещаться между островами. Комендантский час — с 22:00 до 6:00. До 11 апреля можно встречаться вчетвером в помещении и вшестером на улице.

Канарские острова

Архипелаг открылся в целом, но внутри автономии закрыты острова Тенерифе, Гран-Канария, Фуэртевентура. Комендантский час действует с 22:00 или 23:00 в зависимости от острова. До 6:00.

Кантабрия

Автономия закрыта по периметру. Комендантский час действует до 16 апреля с 23:00 до 6:00. Собираться можно по четыре человека в помещении и по шесть — на улице.

Кастилья-и-Леон

Регион закрыт по периметру. Комендантский час действует с 22:00 до 6:00.

Кастилья-ла-Манча

Автономия закрыта по периметру.

Каталония

Кроме того, что вся автономия закрыта по периметру, также вводится закрытие комарок. А комендантский час действует с 22:00 до 6:00.

Страна Басков

Страна Басков закрыта на уровне региона, а также отдельных муниципалитетов, где заболеваемость коронавирусом превышает 400 случаев на 100 тысяч человек. Комендантский час — с 22:00 до 6:00. Собираться можно по четыре человека как на улице, так и в помещении.

Эстремадура

Регион продлил закрыто границ по периметру. Пока на 14 дней. Также закрыт ряд муниципалитетов. Комендантский час — с 23:00 до 6:00.

Галисия

Галисия закрыта. Также закрыты некоторые населенные пункты. Комендантский час — с 22:00 до 6:00.

Ла-Риоха

Региона закрыт по периметру, закрыты отдельные муниципалитеты. Комендантский час действует до 6:00 с 22:00 или 23:00 в зависимости от населенного пункта.

Мадрид

Мадрид снял ограничения на пересечение по периметру автономии. Но закрыты некоторые санитарные зоны. Комендантский час — с 23:00 до 6:00.

Мурсия

Мурсия закрыта. Закрыты также муниципалитеты Пуэрто-Лумбрерас и Торре-Пачечо. Комендантский час — с 22:00 до 6:00.

Наварра

Закрыта по периметру. Также закрыт муниципалитет Аргедас (до 19 апреля). Комендантский час — с 23:00 до 6:00.

Валенсия

Валенсия закрыта по периметру автономии. Комендантский час действует с 22:00 до 6:00. Собираться можно только вчетвером.

Сеута и Мелилья

Действует запрет на пересечение по периметру.