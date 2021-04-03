Достопримечательности Испании «посинели» в знак поддержки аутистов

Последние новости Испании на русском языке
Вечером 2 апреля основные здания и памятники Испании подсветили синим цветом в знак поддержки людей с аутизмом. Синий — официальный цвет фонда Autism Speaks. А 2 апреля — Всемирный день распространения информации об аутизме.
В пятницу синяя подсветка украсила мэрии Барселоны, Аликанте и Толедо, фонтан Сибелес в Мадриде, здание парламента в Наварре, мост в Кадисе, замок Санта-Барбара в Аликанте, крепостные стены в Луго и множество других испанских достопримечательностей. Только в одной Барселоне в акции приняли участие более 60 зданий.
Autism Speaks — крупнейшая американская организация, занимающаяся проблемами освещения проблем аутизма. Просветительская работа по всему миру — основное направление ее деятельности.