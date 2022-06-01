До Испании добралась мода ходить по городу в пижаме

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Этому тренду уже как минимум несколько лет. Говорят, пижамную моду породил коронавирус. Но в Испании модницы стали массово выходить на улицу в пижамах совсем недавно, пишет La Vanguardia.
В пижамах выходят выпить кофе, прогулять собаку или даже пройтись по магазинам. Идеально дополняют лук домашние тапочки и растрёпанные волосы (или тюрбан на голове).
Впрочем, не все заведения рады клиентам в пижамах. Так, муниципальные учреждения города Доc-Эрманас в Севилье наотрез отказались обслуживать таких посетителей, о чём гласят таблички на дверях.