Для электросамокатов в Мадриде ввели ограничение скорости до 30 км/ч

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Электрические самокаты смогут ездить по улицам Мадрида, а также по велодорожкам и улицам с велосипедным движением, со скоростью, не превышающей 20-30 км/ч.
Это дополнение было внесено в недавно принятые правила дорожного движения, благодаря договорённости между Социалистической рабочей партией (PSOE) и партией Ahora Madrid.
Ограничение в 30 км/ч вводится для городских средств передвижения (VMU) на дорогах, выделенных для велосипедов полосах, велодорожках, проезжей части в зонах «30» и на улицах, где на всех полосах установлено такое скоростное ограничение. Ещё одно правило – движение должно осуществляться по центральной части полосы.
Категория VMU включает три типа: A – платформы с одним или двумя колёсами и самокаты с двигателем, B – сегвеи и электосамокаты и C – электросамокаты, велосипеды с большими корзинами, пассажирскими сидениями и перевозками для домашних животных.
Всем средствам передвижения с мотором запрещается движение по тротуарам и «другим участкам, предназначенным исключительно для перевозки, стоянки и посадки/высадки пассажиров». Также запрет действует на полосы для общественного транспорта и необозначенные светофорами участки M-30.
Средства передвижения, относящиеся к типам A и B, должны быть оборудованы клаксоном, системой торможения, освещением и светоотражающими элементами. Использование шлема рекомендуется, но не является обязательным.
В парках электросамокаты и другие городские средства передвижения смогут ездить по велодорожкам, при этом, если они совмещены с пешеходными дорожками, то скорость VMU не должна превышать 5 км/ч, а для пешеходов устанавливается приоритет.