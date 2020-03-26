Число погибших от коронавируса в Испании превысило 3400 человек

В Испании вирус COVID-19 подтверждён уже у 47 610 человек. Скончались 3430 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения. Число полностью излечившихся и выписанных из больниц составляет 5367 человек.
Больше всего заболевших зафиксировано в Мадриде, Каталонии, Стране Басков и Кастилии-ла-Манче. В меньшей степени вирус распространился в Мурсии, Андалусии и Бургосе (Кастилия-и-Леон).
По данным Университета Джона Хопкинса, в мире от коронавируса скончались 21 308 человек. А всего заболевших COVID-19 насчитывается более 472 тысяч человек.Темы: Общество