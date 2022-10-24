В воскресенье через центр Мадрида прошли стада овец и коз.

Всего через центр испанской столицы прошли примерно 1200 овец и 200 коз. Движение на это время было перекрыто.

Такое происходит в Мадриде ежегодно по случаю праздника перегона скота. Шествие сопровождается музыкальными и танцевальными выступлениями фольклорных групп. Скотоводы платят мэру Мадрида символические 50 мараведи – плату за перегон скота, установленную ещё в 1418 году.

Цель мероприятия – отметить труд пастухов, познакомить с ним жителей Мадрида и напомнить о праве скотоводов на приоритетный проход по прогонной дороге, пересекающей некоторые из крупнейших улиц исторического центра столицы.