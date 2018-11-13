Большинство испанцев - против ограничения в 30 км/ч на улицах с односторонним движением

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Мэрия Мадрида одобрила новые правила движения автомобилей в столице, в числе которых ограничение скорости до 30 км/ч на улицах с односторонним движением. Генеральная транспортная дирекция рассматривает возможность распространить это нововведение и на другие города Испании.
Тем не менее, по данным исследования Центра общественного мнения, 59% испанцев против снижения ограничения до 30 км/ч на таких дорогах.
Исследование о мобильности основано на опросах 7800 жителей из всех испанских провинций.
Особую обеспокоенность нововведение вызывает у тех, кто пользуется прокатом автомобилей или каршерингом. Они отмечают, что подобные решения неэффективны для таких загруженных городов как Мадрид.
71% респондентов также негативно отреагировали на гипотетическое снижение максимальной скорости на трассах до 80 км/ч. 52% выступают против ограничения в 80 км/ч для начинающих водителей.
С другой стороны, большинство поддержало инициативу о временном лишении водительских прав за тяжкие нарушения (90%), уравнивание наказания за использование мобильного телефона за рулём и вождение в нетрезвом состоянии (73%), обязательное страхование велосипедистов (67%), нулевое содержание алкоголя в крови во время управления автомобилем (67%), увеличение количества радаров на обычных трассах и сокращение их числа на автомагистралях (52%).