Автобусы Мадрида станут бесплатными на три дня

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Власти Мадрида отменили плату за проезд в автобусах городской транспортной сети EMT на время ликвидации последствий снежной бури. Впервые все городские автобусы станут бесплатными. Об этом объявил в воскресенье мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда.
«Впервые в истории Мадрида городская транспортная компания будет бесплатной. В понедельник, вторник и среду на этой неделе вы не будете платить за проезд в автобусе», - пообещал мэр. И если в понедельник на маршрут выйдет 70% автобусного парка, то уже во вторник — все 100%.
При этом он настоятельно рекомендовал пока не пользоваться личным автотранспортом. Кроме того, до конца недели в Мадриде уберут плату за регулируемую парковку (SER). Это делается для того, чтобы люди оставили уже припаркованные машины и никуда их не перегоняли.
Ранее власти города оценили ущерб от снежной бури «Филомена» в 1,4 млрд евро.