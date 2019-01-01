18 июня
11:28Общество
Официальная церемония в память о жертвах эпидемии коронавируса COVID-19 состоится в Испании 16 июля, сообщил премьер Педро Санчес.
17 июня
22:13Общество
В Испании есть районы, в которые даже полиция не решается войти без подкрепления. Наркотики, проституция и перестрелки здесь обычное явление. Интернет-издание El Cierre Digital составило список наиболее неблагополучных мест.
10:23Общество
Власти Испании закупят 500 тысяч ноутбуков и планшетов к началу нового учебного года, заявила министр образования Исабель Селаа.
16 июня
13:14Общество
У 40% пациентов с диагнозом COVID-19 вирус теперь протекает без симптомов. Об этом заявил представитель Министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон на пресс-конференции.
10:52Общество
Мэр Барселоны Ада Колау в понедельник выступила в защиту памятника Христофору Колумбу, но предложила установить табличку с исторической справкой и объяснением актуальной позиции городских властей и общества. Или даже организовать тематическую выставку.
09:03Общество
По данным Министерства здравоохранения Испании, за минувшую неделю от коронавируса умерли 25 человек.
07:49Общество
Вторая волна коронавируса может наступить не осенью, как принято думать, а летом. Об этом заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья в интервью телеканалу LaSexta.
15 июня
10:55Общество
В лагунах Торревьехи впервые за последние 37 лет появились детёныши розовых фламинго. Всё дело в увеличении уровня воды и карантине, который на время «успокоил природу», говорят зоологи.
07:49Общество
Около 70% населения Испании ждет с понедельника последний этап ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Власти королевства изначально предупреждали, что смягчение мер может идти разными темпами в зависимости от ситуации в том или ином регионе или провинции.
13 июня
11:07Общество
Число заражений новым коронавирусом в Евросоюзе продолжает падать, однако необходимо оставаться бдительными, заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес на пресс-конференции.