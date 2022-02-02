В январе аренда недвижимости в Испании подорожала на 0,9%

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По итогам января цены на аренду недвижимости в Испании выросли на 0,9 до 10,6 евро за квадратный метр. Об этом сообщает портал Idealista со ссылкой на собственную статистику. В последнем квартале цены выросли на 1,3%, но за год упали на 2,8%.
Цены выросли в 26 столицах испанских провинций. Больше всего в Сории (на 5,5%), Сеговии (3,5%), Хаэне (3,3%), Теруэле (3,1%), Саморе и Альмерии (по 3%). Цены подросли и в самых крупных городах страны: в Барселоне на 2,5%, в Валенсии на 1,9%, в Мадриде на 1%, в Пальме на 0,2%, в Севилье на 0,1%.
Аренда, напротив, подешевела в Бадахосе (на 2,2%), Луго (2%), Жироне (1,6%), Сан-Себастьяне (1,3), Витории и Вальядолиде (по 1,2%).