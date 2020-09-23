В рейтинге самых богатых муниципалитетов Испании появился новый лидер

До сегодняшнего дня самым богатым муниципалитетом Испании считался Посуэло-де-Аларкон в Мадриде. Но теперь он уступил пальму первенства другому району — Матадепера в Барселоне.
Рейтинг составляется на основе данных Налоговой службы и учитывает подоходный налог, выплаченный местными жителями за год. Таким образом определяются самые богатые и самые бедные населённые пункты. При этом в рейтинг включаются только муниципалитеты, где живёт больше тысячи человек.
В Матадепера живут около 10 тысяч человек. За год средний доход на человека здесь составляет 218 788 евро, это самый высокий показатель во всей Испании. Местные власти почти полностью сформированы сторонниками независимости Каталонии. У мэра в кабинете весит портрет бывшего главы автономии Карлеса Пучдемона, изгнанного из страны. В Матадепера, действительно, живёт немало состоятельных и знаменитых людей. Например, предприниматель Мануэль Лаг (Cirsa). Или футболист Хави Эрнандес. Но, по словам мэра, есть и те, кто еле сводит концы с концами.
На втором месте — столичный Посуэло-де-Аларкон. Там средний годовой доход составил 79 506 евро. Замыкает тройку Боадилья-дель-Монте (61 910 евро).
Самым бедным населённым пунктом в Испании признан Саинос (Бадахос), где средний годовой доход составляет 12 459 евро. А когда-то рейтинг замыкала Торревьеха. Сейчас она не вошла даже в тройку самых бедных.Темы: Недвижимость Барселона