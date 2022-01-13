В Испании устроили распродажу недвижимости со скидками до 35%

Последние новости Испании на русском языке
Компания Haya Real Estate выставила на продажу более 2500 объектов недвижимости в Испании со скидками до 35%.
Распродажа коснулась как жилья (1595 квартир и домов), так и коммерческой недвижимости, в том числе 150 торговых помещений. В основном объекты сосредоточены в столицах испанских провинций, а также в небольших муниципалитетах. Больше всего предложений — в автономном сообществе Валенсия (545 объектов), Мурсии (535), Андалусии (470) и Каталонии (455).
Например, 70-метровую квартиру в Барселоне можно купить со скидкой 25% за 112 тысяч евро. А 66-метровую квартирку в Аликанте — за 25 тысяч евро (скидка составит 33%).
Со всеми предложениями можно ознакомиться на официальном сайте Haya Real Estate. Акция продлится до 16 февраля.