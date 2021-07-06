Сколько стоит построить дом в Испании?

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Эксперты рассчитали, сколько в какую сумму примерно обойдётся строительство дома в Испании, если в собственности уже есть участок земли.
Во-первых, важно знать, какая это земля: городская; расположенная за пределами города, но пригодная для застройки; или загородная с ограничениями. В первом случае все готово для строительства, есть все коммуникации. Это идеальный вариант для строительства: можно приступать сразу после покупки участка. Второй вариант — более сложный. Речь тут идёт о земле, которая после определённых процедур становится пригодной для застройки. На это может уйти время и деньги. В случае с загородной землёй часто бывают ограничения и они зависят от региона, местных законов, экологии и т.д. Всё это нужно учитывать при составлении проекта.
Таким образом, какой-то одной стоимости строительства просто не существует, но можно высчитать, во сколько в среднем обойдётся строительство одного квадратного метра. Согласно VIP Reformas, при строительстве дома площадью 150 метров для одной семьи квадрат обойдётся в 600 евро, а общие затраты составят 90 тыс. евро.