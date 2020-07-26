Шейх Халифа Аль Нахайян забыл, где у него дом в Испании

Шейх Халифа Аль Нахайян считается самым богатым правителем в мире, состояние членов его семьи оценивается в 150 миллиардов долларов.
Он живет в немыслимой роскоши, заливает бассейны и фонтаны во дворах своих резиденций минеральной водой Еviаn, несмотря на то что никогда туда не приезжает. У монарха сотни дворцов и замков по всему миру, при этом о существовании многих из них он сам даже не помнит. О шикарном образе жизни президента ОАЭ пишет Lenta.ru.
«Президент ОАЭ настолько богат, что даже не помнит точно, какими именно особняками по всему миру он владеет. Например, у него есть недвижимость в Испании. Но он не только никогда не приезжал в эту резиденцию, он даже точно не знает, где она находится, может быть, неподалеку от Мадрида?» — шутит корреспондент The Observer.
СМИ выяснили, что шикарный особняк, принадлежащий шейху Халифе Аль Нахайяну, находится в 60 километрах от испанской столицы. Его купили 17 лет назад. За состоянием этой виллы следят 15 человек, однако ни сам арабский правитель, ни члены его семьи ни разу сюда не приезжали
По словам журналистов, на кухне никогда не готовили — посудомоечные машинки, плиты, холодильники по-прежнему стоят обернутыми в целлофан. Раз в неделю персонал меняет полотенца, украшенные персональным логотипом президента ОАЭ, и постельное белье в 11 спальнях. Обслуживание этой виллы обходится шейху в 565 тысяч долларов в год.
Помимо этой испанской резиденции, у монарха сотни вилл, дворцов и замков по всей Европе. В одном только Лондоне у шейха свыше 140 объектов недвижимости, расположенных в таких районах, как Mayfair, Marylebone, Knightsbridge и Kensington.
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