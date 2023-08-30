Регистраторы: средняя стоимость жилья в Испании приблизилась к €2000 за метр

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По данным испанской Коллегии регистраторов, цены на жилую недвижимость по итогам второго квартала выросли до 1979 евро за квадратный метр. Это на 1,12% больше, чем год назад и на 3,1% больше, чем по итогам предыдущего квартала.
Сейчас цены на испанскую жилую недвижимость достигли максимума с 2008 года. И продолжают расти. При этом ипотечных кредитов выдаётся всё меньше. Уменьшается и число сделок купли-продажи.
Стабильным остаётся только спрос со стороны иностранцев — на уровне 15%. Лидируют немцы, французы, марокканцы, итальянцы и румыны. Иностранцы предпочитают Канары, Балеары, Валенсию, Мурсию, Каталонию и Андалусию.