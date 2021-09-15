Прогноз: за год в Испании купят 500 тысяч объектов жилой недвижимости 

Последние новости Испании на русском языке
По прогнозам компании Servihabitat, продажи жилья в Испании в этом году вырастут на 5% — до 500 тысяч сделок. При этом цены вырастут на 1,4%.
В исследовании Servihabitat Trends говорится, что у испанского рынка жилой недвижимости хорошие перспективы. Он быстро восстанавливается и будет устойчивым в ближайшей перспективе. «Макроэкономическая среда с хорошими перспективами и низкими ставками по ипотеке воспринимается как благоприятная, что может помочь спросу оставаться высоким», - говорится в исследовании.
Генеральный директор подразделения Servihabitat по управлению активами Хуан Карлос Альварес заявил, что инвестиции в недвижимость «по-прежнему приносят интересную прибыль в размере 7,6%, несмотря на замедление развития рынка аренды по сравнению с рынком продажи».