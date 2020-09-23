Прогноз: недвижимость в Барселоне подешевеет на 20-30% в ближайшие месяцы

В последнее время эксперты рынка недвижимости выступают с самыми разными прогнозами относительно динамики цен. Иногда весьма смелыми. Так, агентство элитной недвижимости Barnes считает, что в ближайшие месяцы цены на жильё в Барселоне упадут на 20-30%.
Стоит отметить, что такие прогнозы касаются прежде всего объектов стоимостью от 300 тысяч евро до миллиона, с которыми обычно работает агентство. По информации риелторов, сделки в сентябре уже закрывались со скидками 10-15% с максимальной ценой в 7 тысяч евро за квадратный метр.
По статистике агентства, наибольшим спросом сейчас пользуются трёхкомнатные квартиры площадью примерно 150 квадратных метров и с двумя ванными комнатами. Желательно в тихом и безопасном районе. Популярны как готовые к проживанию объекты, так и требующие ремонта, потому что в последнем случае можно рассчитывать на хорошую скидку.
«Падение цен в ближайшие месяцы неизбежно, учитывая сегодняшние обстоятельства. Фактически, единственный способ для Барселоны в частности и Испании в целом снова стать привлекательными для покупки жилья — скорректировать цены в сторону понижения, адаптируясь к текущим рыночным реалиям и финансовым возможностям покупателя», - подчеркивают в Barnes Barcelona.
В агентстве объясняют, что дисбаланс между спросом и предложением и резкое падение испанского ВВП сделали невозможным удержание цен на жилую недвижимость на докризисном уровне. И сейчас всё зависит от пандемии, а учитывая начало второй волны коронавируса, всё-таки стоит ожидать снижения цен в ближайшее время.Темы: Недвижимость Барселона