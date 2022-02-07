Покупатели недвижимости в Испании теперь ищут жильё «три в одном»

Пандемия скорректировала предпочтения покупателей недвижимости в Испании. Теперь они ищут объекты «три в одном», которые бы совмещали в себе и жильё, и офис, и досуговый центр. Об этом сообщает испанское Общество оценщиков.

Идеальным объектом теперь стала такая квартира или дом, где можно с комфортом жить, работать и отдыхать. «В настоящее время мы отмечаем, что спрос на жилье меняется, сейчас люди все больше стремятся инвестировать в качество жизни. Мы наблюдаем, что среди их предпочтений — дома с большей площадью, лучшим видом или открытыми площадками (террасы, сады). Эти изменения спроса происходят, прежде всего, среди тех, чьи условия труда позволяют им быть более гибкими (молодые люди или более зрелые, но с ограниченными или отсутствующими семейными обязательствами)», - рассказала аналитик из Общества оценщиков Летисия Санчес Франко.