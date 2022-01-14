Нотариусы: в Испании растут продажи жилья и ипотечное кредитование

Последние новости Испании на русском языке
По данным Генерального совета нотариусов, в ноябре в Испании было оформлено 63 080 сделок по продаже квартир и домов, что на 25,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель в истории за одиннадцатый месяц года.
Нотариусы уточняют, что продажи квартир выросли на 30,2% в годовом исчислении, достигнув 47 610 сделок, и на 14,5% (15 470 сделок) в случае частных домов.
Что касается цен, то они выросли на 7,4% в годовом исчислении на национальном уровне, достигнув 1 502 евро за квадратный метр, в первую очередь за счет роста цен на частные дома (на 12,8 % до 1 212 евро за метр). Цены на квартиры, в свою очередь, выросли на 3,8% по сравнению с ноябрем 2020 года, достигнув 1675 евро за квадрат.
Также рост продемонстрировало ипотечное кредитование. В ноябре было оформлено 29 856 кредитов, что на 8,3% больше, чем годом ранее. Это лучший показатель за одиннадцатый месяц года с 2007 года.