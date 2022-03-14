На Майорке продают заброшенную военную базу с видом на море

В муниципалитете Льюкмайор недалеко от Кала-Пи (Майорка) выставлена на продажу старинная военная база с потрясающим видом на море. За неё просят 3,8 млн евро.

На территории базы есть подземный бункер площадью 2 тысячи квадратных метров. В некоторых его помещениях высота потолков составляет 4 метра. Из бункера есть прямой выход к утёсу, который возвышается над морем.

Общая площадь продаваемого объекта составляет 8,24 гектара. На его территории также есть здание барака площадью 470 квадратных метров. Ещё есть дом площадью 63 квадратных метра и наблюдательная вышка высотой 10 метров, с которой море видно как на ладони.

Объект продаёт агентство S.A.E Real Estate. Сообщается, что он идеально подойдёт для отеля с изюминкой. Из барака можно легко сделать здание на 12 номеров, прачечной и рестораном.