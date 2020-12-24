На Майорке продают уникальное 800-летнее имение за 14 млн евро

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На острове Майорка выставлено на продажу имение Буньоли с 800-летней историей. За него просят 14 млн евро. Объект расположен в Серра-де-Трамунтана. Это горы, которые тянутся вдоль северо-западного побережья острова.
Главный дом — четырёхэтажный. Его площадь — 2838 квадратных метров. И здесь легко заблудиться: бесконечные гостиные, спальни, кухни, ванные комнаты, огромные террасы и балконы. Дом был построен в 1232 году и в течение многих-многих лет поколения сохраняли этот уникальный объект в первозданном виде.
Отдельного упоминания заслуживает земельный участок площадью 250 гектаров с панорамными видами и столетними деревьями. Здесь исторически выращивали для получения дохода рожковые, оливковые и апельсиновые деревья, делали вино и масло на собственной маслобойне. Также занимались животноводством, в частности, разводили овец.
На участке есть часовня, которая используется близлежащими муниципалитетами для религиозных служб.