Moody’s: недвижимость в Испании подорожает в этому году и подешевеет в следующем

Эксперты аналитической компании Moody's опубликовали прогноз для европейского рынка жилой недвижимости на 2021 год.
По мнению аналитиков, в Испании по итогам текущего года цены на жильё вырастут на 2,5%, но в 2021-м их ждёт падение примерно на 2%. Больше всего снизятся цены на недвижимость в тех регионах, которые зависят от туризма. Примерно такая же тенденция будет прослеживаться в Италии, Франции, Великобритании.
В Moody's предупреждают, что пандемия коронавиуруса и её экономические последствия сделали менее доступным жильё для молодёжи и европейцев с невысокими доходами.Темы: Недвижимость Бизнес