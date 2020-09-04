Крупнейшую в Испании выставку недвижимости опять переносят

Самая масштабная в Испании выставка недвижимости Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) снова переносят. В мае мероприятие перенесли на ноябрь. Выставка должна была пройти с 12 по 15 ноября. Но теперь она снова откладывается. На этот раз на 20 — 23 мая 2021 года.
«Мы выбрали эту альтернативу, чтобы сохранить здоровье и безопасность экспонентов, партнеров, посетителей, поставщиков и других участников выставки недвижимости. Новые даты позволят нам организовать выставку в нормальных условиях», - объясняет Элой Бохуа, генеральный директор Planner Exhibitions, компании-организатора выставки.
Выставка SIMA — важное событие на рынке недвижимости Испании. Она проходит в Мадриде в павильонах комплекса Ifema. В рамках мероприятия заключаются сделки купли-продажи недвижимости, оформляют ипотечные кредиты, рассказывают о тенденциях на рынке и т.д.
На данный момент своё участие в выставке подтвердили представители 150 компаний, связанных с сектором недвижимости. В основном застройщики. Около 20% мест зарезервировано компаниями, занимающимися маркетингом и посредничеством. Кроме того, в выставке собираются принять участие компании, специализирующиеся на управлении недвижимым имуществом, строительные компании, финансовые компании, инвестиционные фонды, страховые компании, архитектурные студии, оценщики, инвестиционные фирмы, а также инженерные и юридические консультационные фирмы.Темы: Недвижимость Мадрид