Какие квартиры в Испании сдаются лучше всего?

Наибольшим спросом среди арендаторов в Испании пользуются квартиры площадью примерно 80 квадратных метров с двумя спальнями. При этом цена не должна превышать 1000 евро в месяц. К такому выводу пришли аналитики профильного портала Idealista.
По статистике, самые дорогие квартиры снимают в Каталонии (в среднем 1351 евро в месяц). Далее идут Мадрид (1307 евро) и Балеарские острова (1272 евро). А Эстремадура оказалась самым дешёвым регионом — всего 495 евро арендной платы в месяц.
Самые просторные квартиры обычно сдаются в Наварре (в среднем 108 квадратных метров), Валенсии (107 метров) и Мурсии (104 метра). А самые маленькие — в Арагоне (70 метров).
Если в целом по стране наиболее популярны квартиры с двумя спальнями, то в следующих автономных сообществах наибольшим спросом пользуются объекты с тремя спальнями: Наварра, Валенсия, Мурсия, Ла-Риоха, Каталония, Эстремадура, Кастилия-и-Леон.
Что касается крупных городов, то самые высокие цены держат Барселона (1527 евро), Пальма-де-Майорка (1385), Мадрид (1346) и Сан-Себастьян (1201).Темы: Недвижимость Бизнес