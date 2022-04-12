Как купить роскошный дом в Испании за 120 тысяч евро?

Речь идёт о том, чтобы стать совладельцем недвижимости, выкупив от одной восьмой её части до половины. Это даст право занимать жильё в течение 44 — 176 дней в году. Этого вполне достаточно, чтобы регулярно отдыхать на собственной вилле со всеми удобствами.

Так, внеся всего 120 тысяч евро, можно стать совладельцем большого дома в курортной зоне на берегу Средиземного моря. В Испании такую возможность предлагает компания Dalima. Потенциальных покупателей ждут виллы в Аликанте, Марбелье и на Ибице.