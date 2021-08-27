Испанцы стали чаще брать ипотеку

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Рынок ипотеки в Испании продолжает восстанавливаться.
По данным Национального института статистики (INE), в июне был оформлен 37 961 ипотечный кредит, что на 7,8% больше, чем в мае, и на 41,2% больше, чем в июне прошлого года. По данным INE, в первом полугодии число зарегистрированных ипотечных кредитов выросло на 11,2%.
Улучшение ситуации на ипотечном рынке сопровождается снижением средней процентной ставки, которая в июне упала до 2,28%. Это самый низкий показатель в исторической серии. В банковском секторе Испании сейчас наблюдается высокая конкуренция.