Eurostat включил Испанию в топ-3 стран с самыми просторными квартирами

Испания - одна из европейских стран, где на одного человека приходится больше всего жилплощади. Рейтинг представлен европейским статистическим ведомством Eurostat. Самое просторное жильё — в Ирландия и Бельгии. Испания занимает третье место.
55,4% испанцев живут в квартирах и домах, где на каждого человека приходится больше жилплощади, чем ему нужно. В Ирландии этот процент составляет 72,5%, а в Бельгии — 65,6%. На противоположном конце рейтинга расположены Греция, Италия и Австрия (10,7%, 15,2%, 29,9% соответственно).
При этом в 2010 году просторным жильём могли похватать 62% испанцев. А в 2015-м — 57,9%. Таким образом, наблюдается тенденция к уменьшению жилплощади.
Аналитики Eurostat считают условно «просторной» квартиру, где число комнат превышает определённый минимум. Этот минимум зависит от числа жильцов. Например, для пары (без детей) это всего одна комната. Для каждого взрослого человека, не состоящего в браке (в том числе гражданском) — одна отдельная комната. Для детей и подростков — одна комната на двоих. При этом совершенно не учитываются кухня, ванные комнаты, террасы и т.д.Темы: Недвижимость