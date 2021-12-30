Эксперты: недвижимость в Испании подрожала и продолжит дорожать

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Средняя стоимость жилой недвижимости в Испании в 2021 году выросла на 4,3%, сообщает ведущая оценочная компания Tinsa.
По прогнозам специалистов, в 2022 году испанская недвижимость подорожает ещё на 4%. Например, в этом убеждён глава аналитического отдела портала Pisos Ферран Фонт. По его словам, рост цен будет продиктован ограниченным предложением в тех местах, где наблюдается высокий спрос. Например, в Мадриде и Барселоне. «Как правило, свободное жильё в Испании расположено совсем не там, где в нём нуждаются», - подчеркнул он.
4-процентный рост ожидают и в CaixaBank. Банковские аналитики также отмечают, что по итогам уходящего года будет закрыто 545 тысяч сделок по продаже жилья в Испании, чего не наблюдалось с 2008 года.