Эксперты: пандемия обрушит цены на вторичку в Испании на 5% — 15%

Вторичная недвижимость в Испании хуже переносит коронавирус, чем новая. К такому выводу пришли специалисты консалтинговой компании Colliers International.
Спрос на вторичное жилье в 2021 году может упасть на 25% по сравнению с 2019-м, если экономическая ситуация не изменится, считают эксперты. Покупатели недвижимости в Испании всё чаще используют для этого заёмные, а не свои деньги. Если в 2019 году на каждые 100 сделок приходилось 67 ипотечных кредитов, то уже в первой половине 2020-го эта доля увеличилась до 91.
Замедлилось и строительство домов. По прогнозам аналитиков, в 2021 году снижение активности в этой отрасли составит 30% по сравнению с 2019 годом. До 70 тысяч новых объектов в год, что сопоставимо с уровнем 2016 года.
Что касается цен на недвижимость в Испании, то здесь эксперты разделяют вторичку и новостройки. Если с новым жильём всё относительно неплохо, то вторичная недвижимость, по их прогнозам, потеряет в цене от 5% до 15%.Темы: Недвижимость Бизнес