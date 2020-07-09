Эксперт: в Аликанте распродано 85% новостроек

В провинции Аликанте распродано 85% новостроек, заявил генеральный директор девелоперской компании Alegria Ян Вайнрух на круглом столе «Рынок испанской недвижимости после COVID-19. Ситуация в регионах». Мероприятие прошло в рамках выставки MIPIF online EXPO 15-21 июня. Это первая международная выставка зарубежной недвижимости, прошедшая в онлайн формате при закрытых национальных границах. В ней приняли участие 48 компаний и 124 эксперта из 22 стран. Выставка прошла на русском языке, ее посетили 20 тысяч человек со всего мира, в том числе и России. Она была посвящена обсуждению последствий пандемии и антикризисным мерам, принятым в девелоперском секторе.
Сейчас, когда количество сделок на рынке сократилось из-за пандемии, а продажи продолжают совершаться дистанционно (только компанией Alegria в Испании за время локдауна было продано 20 объектов онлайн), выставка призвана информировать бизнес-сообщество о возможностях такого вида продаж, а также о ситуации на национальных рынках.
На рынке Испании за время карантина сформировался отложенный спрос. И так как от россиян поступило большое количество обращений, связанных с инвестированием в недвижимость страны, а также приобретением собственности для переезда на ВНЖ в Испанию, то после открытия границ Alegria ожидает значительный приток покупателей из России. Их интерес был связан не только с объектами новостроек, но и вторичного рынка.
Ян Вайнрух подчеркнул важность проведения выставки в условиях выхода из карантина. «Выставка призвана объединить опыт международных девелоперов для выработки антикризисных мер. В новых условиях выстояли те компании, которые активно продолжили свою деятельность онлайн, используя инновационные средства для продвижения своих услуг и недвижимости. А их применение позволило покупателям быть в курсе самых лучших предложений на мировом рынке», - отметил эксперт.Темы: Недвижимость Аликанте Бизнес