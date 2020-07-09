Эксперт: в Аликанте распродано 85% новостроек

В провинции Аликанте распродано 85% новостроек, заявил генеральный директор девелоперской компании Alegria Ян Вайнрух на круглом столе «Рынок испанской недвижимости после COVID-19. Ситуация в регионах». Мероприятие прошло в рамках выставки MIPIF online EXPO 15-21 июня. Это первая международная выставка зарубежной недвижимости, прошедшая в онлайн формате при закрытых национальных границах. В ней приняли участие 48 компаний и 124 эксперта из 22 стран. Выставка прошла на русском языке, ее посетили 20 тысяч человек со всего мира, в том числе и России. Она была посвящена обсуждению последствий пандемии и антикризисным мерам, принятым в девелоперском секторе.