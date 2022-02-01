Цены на вторичку в Испании снизились на 0,3% с начала года

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Цены на вторичную недвижимость в Испании в январе снизились на 0,3% и составили в среднем 1824 евро за квадратный метр. Об этом сообщают аналитики портала Idealista. При этом за год (по сравнению с январём 2020 года) цены выросли на 2,1%.
За январь цены на вторичку снизились в девяти регионах: Наварре (на 2%), Галисии (0,7%), Кастилии-ла-Манче (на 0,6%), Эстремадуре (на 0,5%), Валенсии, Астурии, Кастилии-и-Леоне (на 0,2%), Балеарских островах и Мурсии (на 0,1%).
Цены выросли в Мадриде (на 1%), Арагоне (на 0,6%), Канарских островах (0,4%), Кантабрии (0,2%), Каталонии, Андалусии и Ла-Риохе (0,1%). В Стране Басков цены не изменились.