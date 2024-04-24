Барселона и Мадрид — лучшие города в Европе для инвестиций в отели в 2024 году

В исследовании Hotel Investor Compass для 2024 года гостиничный сектор Барселоны и Мадрида назван самым привлекательным в Европе. Далее следуют Париж и Рим. Барселона и Мадрид также вошли в топ-3 городов, чья привлекательность больше всего выросла за год (на 10% и 7% соответственно).

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