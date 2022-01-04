Аренда жилья в крупных городах Испании снова дорожает

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После довольно продолжительного падения цен на аренду жилой недвижимости в крупных испанских городах цены снова пошли вверх. Об этом свидетельствует статистика, предоставленная порталом Idealista.
Исключения составляют только Мадрид, где за год цены упали на 2,7%, Бильбао (падение на 1,7%) и Севилья (минус 0,1%).
Наибольший рост цены на аренду жилья отмечен в Валенсии (4,6%), Мурсии (на 3,8%), Сан-Себастьяне (3,3%), Барселоне (на 3,1%) и Пальме (на 3%).
Не так ощутимо, но всё же подорожала аренда в Малаге (на 1,3%), Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (0,7%), Сарагосе (0,3%).