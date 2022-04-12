Аналитики: Испания — самая привлекательная страна для инвестиций в недвижимость

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Аналитики компании Inmsa Real Estate Investments назвали Испанию самой привлекательной страной для инвестиций в недвижимость.
Представитель компании Мариано Капельино перечислил основные аргументы в пользу покупки испанской недвижимости.
Испанская экономика сильно пострадала от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. В 2020 году ВВП страны сократился примерно на 12%, а безработица выросла на 7,5%. Но сейчас экономика страны так же быстро восстанавливается. Сейчас это будет одна из самых быстрорастущих экономик мира, уверен эксперт, несмотря на то, что последние прогнозы были пересмотрены в сторону понижения.
В 2020 году туризм, который обеспечивает 15% испанского ВВП, упал на 70%. Это привело к росту безработицы и банкротству целого ряда мелких и средних компаний. Однако в нынешних реалиях Испания снова позиционирует себя как безопасное туристическое направление, занятость населения и потребление растёт.
Многие малые и средние компании были вынуждены избавиться от активов, чтобы спастись. А частично освободившаяся ниша в сфере гостеприимства, розничной торговли и офисного бизнеса предоставляет новые возможности.
Сочетание низких процентных ставок и избыточной ликвидности превратило недвижимость в самый прибыльный и самый безопасный актив.
Цены на недвижимость в Испании ниже, чем в Великобритании, Германии и Франции. А рентабельность инвестиций в недвижимость с последующей сдачей в аренду выросла.
В ближайшие месяцы ожидается рост инвестиций в недвижимость Испании как со стороны фондов, так и со стороны частных инвесторов. За полтора года совокупные инвестиции могут достичь 30 млрд евро, что станет рекордом.
Испанская недвижимость уже находится в центре внимания крупных инвесторов. Даже в разгар пандемии европейский рынок недвижимости, в том числе Испания, привлёк 9,8 млрд евро только от Blackstone. Другой пример — Уоррен Баффет, который приобрел агентство VA Property в Испании, чтобы выйти на рынок коммерческой недвижимости и увеличить свои инвестиции в рынок жилья.
По последним опросам, Испания является одной из самых привлекательных стран для переезда. Этому способствуют географическое положение, климат, здравоохранение, образование, уровень жизни, стабильная валюта, доступность, возможности для бизнеса и т.д.
По сравнению с другими развитыми странами в Испании очень привлекательные цены на недвижимость. Они до сих пор на 30% ниже, чем были в 2008 году.