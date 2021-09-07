Альмерия — испанский город с самым чистым воздухом

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Эксперты из компании HouseFresh составили мировой рейтинг городов с самым чистым воздухом. Среди крупных испанских городов Альмерия оказалась самой чистой.
Загрязнённость воздуха измеряли в микрограммах на метр кубический (μg/m³). Города, где этот показатель превышает 10 μg/m³, считаются опасными для здоровья. У живущих в них людей выше риск ряда заболеваний, прежде всего, лёгочных (в том числе онкологических).
В Альмерии этот показатель равен 4,4 μg/m³. Это не идеально, но гораздо лучше, чем в других крупных городах Испании.
А самые чистые города в мире находится в Австралии (в среднем 2,4 μg/m³), в Финляндии, Норвегии и Канаде.