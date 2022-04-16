«Коммерсант»: интерес россиян к недвижимости в Испании остаётся высоким

Ухудшение геополитической и экономической обстановки спровоцировало резкий рост спроса среди россиян на зарубежную недвижимость. В результате в первом квартале 2022-го число соответствующих обращений увеличилось на 84 процента по сравнению с показателями годичной давности, на 87 процентов — в сравнении с концом 2021-го, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков рынка.

По наблюдениям экспертов, интерес русскоязычных покупателей заграничной недвижимости сконцентрирован на доступных направлениях. Большинство кинулись скупать квадратные метры в Турции, Грузии и Болгарии, Египте, Таиланде, Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Приобрести жилье в открытых к сотрудничеству с Россией странах по-прежнему достаточно просто, констатируют специалисты. При этом у покупателей могут возникать проблемы с переводом средств: банки тщательно проверяют сделки, кроме того, вывод средств с российских валютных счетов ограничен.

В «недружественных» странах купить недвижимость без проблем пока могут лишь те, у кого уже есть второй паспорт или европейский вид на жительство (ВНЖ), сетуют эксперты. Тем не менее потенциальный интерес к жилью в таких странах остается высоким: довольно много желающих приобрести недвижимость в Испании, на Кипре, в Черногории, Германии.

Ранее эксперты назвали способ приобрести недвижимость за границей в обход санкций. По их оценкам, только в Испании проживают около 82 тысяч россиян, имеющих счета в местных банках. Они могут стать «запасным вариантом» для друзей и родственников, желающих реализовать свое право на покупку недвижимости, указали специалисты.

Источник: Lenta.ru